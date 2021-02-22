Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2021
 
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"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом

По словам украинской певицы Насти Каменских, начав тренироваться, важно перестать думать о спорте как о чем-то неприятном.

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Каменских: Вам нужно захотеть заниматься!
Каменских: Вам нужно захотеть заниматься!
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских (NK) 20 февраля в Instagram рассказала, как можно приучить себя к спорту.

По словам артистки, начинать нужно с зарядки, а не полноценной тренировки.

"Для начала сделайте пару подходов планки, стоя сначала на прямых руках, потом на локтях. Это уже заставит ваши мышцы включиться. На следующий день добавьте 20 приседаний и 20 отжиманий. И так постепенно добавляйте новые упражнения, пока они не сформируют полноценную тренировку. Вы не должны себя заставлять и думать о спорте как о чем-то неприятном. Вам нужно захотеть заниматься!" – написала она.

Артистка предупредила, что надо быть готовым к тому, что со временем энтузиазм заниматься начнет пропадать. 

"Это нормально. Главное, не поддавайтесь этому состоянию и не сдавайтесь. Так спорт тренирует не только тело, но и силу духа и целеустремленность. Хвалите себя. Не едой. Хвалите словами, возможно, маленькими подарочками. Будьте себе самой лучшей поддержкой!" – отметила Каменских. 

Артистка подчеркнула, что парные занятие и общение с единомышленниками также мотивируют не пропускать тренировки.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: спорт, Настя Каменских, певица
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