"Лебедушка", "Ангел", "Божественная". Каменских надела платье с декольте до пупа

Украинская певица Настя Каменских (NK) обнародовала в Instagram фото в белом вечернем макси-платье с декольте, доходящим до линии талии.
"И пусть те, кого мы любим, всегда чувствуют нашу любовь", – написала певица.
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Подписчики прокомментировали пост.
"Лебедушка", – написал gavrilenko6218.
"Божественная", – заявила larisochkazinchenko.
"Ангел", – отметила lika_qoniashvilii.
Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.