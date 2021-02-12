"Лебедушка", "Ангел", "Божественная". Каменских надела платье с декольте до пупа

Поклонники украинской певицы Насти Каменских (NK) оценили ее фото в вечернем платье.

Каменских: И пусть те, кого мы любим, всегда чувствуют нашу любовь Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских (NK) обнародовала в Instagram фото в белом вечернем макси-платье с декольте, доходящим до линии талии.

"И пусть те, кого мы любим, всегда чувствуют нашу любовь", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали пост.

"Лебедушка", – написал gavrilenko6218.

"Божественная", – заявила larisochkazinchenko.

"Ангел", – отметила lika_qoniashvilii.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.