Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2021
 
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"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских шокировала откровенной позой на встрече с близкими

Украинская певица Настя Каменских (NK) удивила поклонников широко расставленными ногами в шортах.

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Каменских: Всем сердцем люблю такие выходные и то тепло, которое после них чувствуешь
Каменских: Всем сердцем люблю такие выходные и то тепло, которое после них чувствуешь
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских (NK) обнародовала в Instagram фото, сделанное дома, на котором запечатлена с близкими людьми. 

"Наш воскресный вайб. Посиделки дома с близкими, разговоры обо всем на свете и такой уют. Всем сердцем люблю такие выходные и то тепло, которое после них чувствуешь. Именно близкие люди заряжают нас удивительной энергией и дарят такие неповторимые эмоции, от которых просто вырастают крылья! Поэтому время с ними – самое бесценное", – написала певица.

Подписчики прокомментировали пост, акцентируя внимание на позе исполнительницы. На фото она запечатлена в шортах, с широко расставленными ногами и подушкой между ними.

"Поза отличная для семейных посиделок", – отметил myshinyj_lemur_gudmana.

"Рожаете? Или уже?" – спросила morozz33.

"Ноги нужно еще шире делать, а то непонятно, что это за семейные посиделки", – написал kyiv_likes.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, певица, фото, певица NK, деятельность, подушка, встреча, ноги
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