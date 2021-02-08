"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских шокировала откровенной позой на встрече с близкими

Украинская певица Настя Каменских (NK) удивила поклонников широко расставленными ногами в шортах.

Каменских: Всем сердцем люблю такие выходные и то тепло, которое после них чувствуешь Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских (NK) обнародовала в Instagram фото, сделанное дома, на котором запечатлена с близкими людьми.

"Наш воскресный вайб. Посиделки дома с близкими, разговоры обо всем на свете и такой уют. Всем сердцем люблю такие выходные и то тепло, которое после них чувствуешь. Именно близкие люди заряжают нас удивительной энергией и дарят такие неповторимые эмоции, от которых просто вырастают крылья! Поэтому время с ними – самое бесценное", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали пост, акцентируя внимание на позе исполнительницы. На фото она запечатлена в шортах, с широко расставленными ногами и подушкой между ними.

"Поза отличная для семейных посиделок", – отметил myshinyj_lemur_gudmana.

"Рожаете? Или уже?" – спросила morozz33.

"Ноги нужно еще шире делать, а то непонятно, что это за семейные посиделки", – написал kyiv_likes.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.