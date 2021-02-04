  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео

Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап (Алексей Потапенко) поженились в мае 2019 года.

До 2017 года Потап и Каменских пели дуэтом Фото: kamenskux / Instagram

В сети обнародовано архивное видео с участием украинского рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), который делает предложение руки и сердца певице Насте Каменских. Ролик опубликован 4 февраля на YouTube-канале the Лайм.

На видео Потап и Каменских запечатлены на фоне строящегося дома. Потап держит в руках букет цветов.

"Настенька, в этот замечательный день я хочу сделать вот такую хрень – я хочу быть навсегда с тобой. Ты будешь моей женой?" – спросил Потап, вручая Каменских кольцо.

Судя по реакции певицы, предложение стало для нее неожиданностью.

ВИДЕО

Видео: the Лайм / YouTube

В ноябре 2019 года в эфире "1+1" Потап рассказал, что в тот день, когда запланировал сделать Каменских предложение, отвез ее на стройку их будущего дома и уже там вручил кольцо в присутствии строителей, которые обо всем знали заранее.

Потап и Каменских поженились в мае 2019 года. Ранее артисты вместе выступали в составе дуэте "Потап и Настя".

В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а Потап пишет для нее песни.