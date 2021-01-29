"Почуття". Каменских презентовала клип о любви, в котором снялась со своей мамой. Видео
Украинская певица NK (Настя Каменских) 29 января на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Почуття", в котором снялась ее мама Лидия Каменских. "Это ода любви, а любовь – это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей, и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию", – написала в Instagram певица. 28 января Каменских сообщила, что посвящает новую видеоработу своему отцу, которого не стало 25 января. "Папа ждал это видео, потому что в нем снималась мама. К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру. Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этой песни – лучший способ выразить всю мою любовь и благодарность ему", – написала артистка. "Кажется, появилась новая песня для первого танца молодоженов", – отреагировали на премьеру поклонники артистки.
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