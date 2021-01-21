"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа

Украинская певица NK (Настя Каменских) опубликовала фото, сделанное во время утренней пробежки.

Каменских: Пробежка на морозе придает особенно много энергии и мотивации! Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram поделилась селфи-снимком, на котором запечатлена без видимой косметики на лице.

"Минус 19°. Селфи. Мне так нравится такая зима! Когда много снега и солнышко утром! А пробежка на морозе придает особенно много энергии и мотивации! Ведь если вы решились побегать на улице в такую погоду, то понимаете, что вам под силу и все остальное!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Обратите внимание на волосы и ресницы", – призвала Каменских в комментариях.

Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.