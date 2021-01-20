"Люблю обеих". Потап прокомментировал пост Каменских со снимком из личного архива

Муж украинской певицы Насти Каменских, продюсер и рэпер Потап, высказался о ее фотографиях, сделанных в разные периоды жизни.

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram опубликовала два снимка в идентичных образах: первый, снятый недавно, и второй – в детстве.

"Кепка по-прежнему прекрасно подходит!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Люблю обеих", – прокомментировал фото муж певицы, рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

Настя Каменских родилась 5 мая 1987 года в Киеве. Она стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.