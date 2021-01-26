Каменских опубликовала первый пост после сообщения о смерти отца

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram фото в объятиях мамы, Лидии Каменских.
"Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы", – написала она.
Снимок стал первым, опубликованным певицей после смерти отца, музыканта Алексея Жмура.
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О смерти отца Каменских сообщила 25 января. Он скончался на 82-м году жизни.
Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских была певицей Национального академического народного хора имени Григория Веревки.
Отец Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. В мае 2021 года ему исполнилось бы 82 года.