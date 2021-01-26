Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2021
 
Новости

Каменских опубликовала первый пост после сообщения о смерти отца

Украинская певица Настя Каменских после смерти отца, Алексея Жмура, показала фото с мамой, Лидией Каменских.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы
Каменских: Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram фото в объятиях мамы, Лидии Каменских. 

"Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы", – написала она.

Снимок стал первым, опубликованным певицей после смерти отца, музыканта Алексея Жмура.

О смерти отца Каменских сообщила 25 января. Он скончался на 82-м году жизни.

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских была певицей Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. В мае 2021 года ему исполнилось бы 82 года.

Теги: смерть, Настя Каменских, певица, фото, Лидия Каменских, Алексей Жмур
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ
Дмитрий ГОРДОН
Какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января. Список
Какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января. Список
Елена КРАВЧЕНКО
В каких странах Европы, кроме Украины, не началась вакцинация от COVID-19. Список
В каких странах Европы, кроме Украины, не началась вакцинация от COVID-19. Список
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера
Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера
Делиев: Печально, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары
Делиев: Печально, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары
Американская рок-группа во время концерта изолировала зрителей в прозрачных сферах
Американская рок-группа во время концерта изолировала зрителей в прозрачных сферах
Каменских опубликовала первый пост после сообщения о смерти отца
Каменских опубликовала первый пост после сообщения о смерти отца
Умерла актриса "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Токарчук
Умерла актриса "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Токарчук
"Трудности неизбежны". Жена Бабкина впервые прокомментировала его проблемы со зрением
"Трудности неизбежны". Жена Бабкина впервые прокомментировала его проблемы со зрением
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS