"Настя, какой размер ноги?", "Ну и лыжи", "Очень длинные ступни на красивых ножках". Фаны Каменских бурно обсуждают ее ступни

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена на пляже сидящей на песке с бокалом в руке.
Она не стала сопровождать пост каким-либо текстом, а отметила его символом "сердце".
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Подписчики обратили внимание на ступни певицы.
"Настя, какой размер ноги?" – спросила valiaatiti.
"Какой размер ноги?" – поинтересовался andrushchakroman.
"Ну и лыжи", – отреагировал cinic1986.
"Фотошоп неудачно сделан. Получились очень длинные ступни на красивых ножках. Настя, вы и так красавица", – отметила natalia.8581.
Недавно Каменских вернулась с Мальдив.
Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.