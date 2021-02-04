"Зайка такая". Каменских обнародовала трогательное видео

Украинская певица NK (Настя Каменских) умилила поклонников постом с мотивационным призывом.

Каменских: Наш мир становится таким, каким мы хотим его видеть. Давайте смотреть на него с любовью Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских обнародовала в Instagram короткий ролик, в котором запечатлена улыбающейся у окна.

"Наш мир становится таким, каким мы хотим его видеть. Давайте смотреть на него с любовью", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Какая же вы красивая женщина. И очень мотивируете", – призналась real_iren9.

"Зайка такая", – написала подписчица bear_and_diamond.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.