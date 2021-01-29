"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей

По словам украинской певицы Насти Каменских, она с детства видела страсть во взаимоотношениях своих родителей.

Украинская певица Настя Каменских 29 января в эфире передачи "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказала о взаимоотношениях своих родителей – Лидии Каменских и Алексея Жмура.

"Мои родители научили меня любить, показали, что такое любовь. Я с детства видела между ними любовь, страсть. Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена. Мой папа всегда говорил: "Все неважно – ни деньги, ни карьера. Самое главное – это солнечный удар, который ты ощутишь от своей любви", – рассказала артистка.

По словам Каменских, ей удалось испытать чувства, о которых рассказывал отец.

"У меня есть мой муж, моя поддержка, моя любовь", – подытожила она.

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Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января 2021 года на 82-м году жизни.

29 января певица презентовала клип "Почуття", в котором снялась ее мама – Каменских посвятила премьеру отцу. "Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этой песни – лучший способ выразить всю мою любовь и благодарность ему", – призналась артистка.

Каменских замужем за украинским певцом и продюсером Потапом "Алексеем Потапенко) – они поженились в мае 2019 года.

Ранее артисты вместе выступали в составе дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.