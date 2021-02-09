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09 февраля, 2021
 
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"Лидочка моя такая сильная". После смерти отца Каменских обнародовала фото матери

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками новым снимком своей матери Лидии Каменских и рассказала, как изменилось ее отношение к жизни после смерти отца.

Каменских: Вчера не вернуть, завтра еще не наступило, есть только сейчас
Каменских: Вчера не вернуть, завтра еще не наступило, есть только сейчас
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 8 февраля в Instagram Stories обнародовала фото своей матери Лидии Каменских, на котором она запечатлена на фоне заснеженной сосны с питомцем.

"Лидочка моя такая молодец, такая сильная", – написала певица.

Скриншот: kamenskux / Instagram
Скриншот: kamenskux / Instagram

Каменских также рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти отца.

"После того, как потеряла дорогого мне человека, влюбилась в жизнь еще больше. Вчера не вернуть, завтра еще не наступило, есть только сейчас – и я его споймала", – написала артистка, проиллюстрировав публикацию снимком, сделанным во время катания на санках вместе с украинским ведущим Юрием Горбуновым.

Скриншот: kamenskux / Instagram
Скриншот: kamenskux / Instagram

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни.

Спустя несколько дней после его смерти певица презентовала видеоработу на песню "Почуття", которую посвятила памяти отца.

"Почуття" нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру видео", – написала она тогда.

Рассказывая о взаимоотношениях своих родителей, Каменских призналась, что с детства видела между ними страсть.

Теги: смерть, Настя Каменских, семья, певица, Лидия Каменских
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