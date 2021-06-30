"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи

На снимках можно подробнее рассмотреть голую певицу.

"Обнаженная Тина Кароль с королевским питоном на теле анонсировала премьеру клипа "Красиво". Впечатляющие фешн-кадры являются частью промо-компании клипа. Будет ли использован питон в клипе, неизвестно", – говорится в подписи к фотосессии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

"Это переходит все границы, от Тины я этого не ожидала", – заявила подписчица tatyana.martynenko1958.