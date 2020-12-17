  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"

По словам американской актрисы Вупи Голдберг, ей понятно, почему ее коллега Том Круз разозлился на членов съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7".

Голдберг: Некоторые люди не понимают, почему он так злится. Я знаю Фото: ЕРА

Американская актриса Вупи Голдберг в эфире американского ток-шоу The View 16 декабря выступила в защиту коллеги Тома Круза, который оказался в эпицентре скандала после того, как СМИ обнародовали запись его грубого разговора с участниками съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7".

"Некоторые люди не понимают, почему он так злится. Я знаю. Можно нанять нового оператора, звукорежиссера, но, если [Круз] оглядывается и видит, что вы не делаете того, что должны делать, на мой взгляд, это похоже на маленький средний палец в его адрес", – заявила она.

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Видео: The View / YouTube

На этой неделе The Sun обнародовал аудиозапись разговора Круза с членами съемочной группы, во время которого он с использованием нецензурной лексики пригрозил команде увольнением в случае, если люди не будут соблюдать санитарные нормы во время пандемии коронавируса.

Когда об этом написали СМИ, актер снова в резкой форме поговорил с персоналом. По информации The Sun, после этого съемочную группу покинуло пять человек.

Американский актер Джордж Клуни, комментируя реакцию Круза, заявил, что понимает, почему он вышел из себя.

Премьера фильма "Миссия невыполнима 7" запланирована на осень 2021 года.