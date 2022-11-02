  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманова высказалась о певице из Черкасс Anna Asti

Алина призналась. что очень расстроена молчанием Ани Лорак. Но есть артистка, которая возмущает ее больше всего.



"Асти –конченая, это треш. Это первая певица, которая во время войны выпустила клип с Киркоровым. Почему об этом так мало говорят? Так прошло все незаметно. Она из Черкасс. Расскажу секрет, хотя меня очень просили не рассказывтаь. Она первые дни войны провела под бомбами со своим мужем-россиянином и родными (в Украине). В подвале ты, сука, сидела под бомбами во время войны, а потом приезжаешь в Москву и выпускаешь клип с Киркоровым. Это самая большая крыса. А украинцы ее подолжают слушать, она в топе", – рассказала Шаманская.

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Видео: "Люкс ФМ"/ YouTube





