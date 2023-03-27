Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться

Надписи разными шрифтами
Много надписей на футболке, да еще и все разные шрифты – устаревший тренд, однако он все еще довольно часто встречается в магазинах и на полках в шкафу многих девушек. Лучше выбрать футболку с одной надписью, выполненной в одном стиле.
Рюши на футболках
Как отметила стилист, рюши на футболках в принципе никогда не были актуальными, но сейчас они являются категорически неприемлемыми. При этом подобные модели имеют своих поклонниц.
Михайленко подчеркнула, что девушкам с Т-образной фигурой, то есть с широкими плечами и узкими бедрами, такие носить вообще категорически не рекомендуется. Рюши будут делать плечи еще шире, делая фигуру непропорциональной.
Изображение персонажей, людей и животных
Эти принты, использованные в дизайне футболок, являются антитрендом весны-лета 2023 года. Такой дизайн долгое время был популярен и морально устарел.
@michaylenko.alina
Які б ще додали до цього списку?* Eat Your Young - Hozier