Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2023
 
Новости

Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться

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Если вы выбираете футболку с надписью, шрифт должен быть выполнен в одном стиле
Если вы выбираете футболку с надписью, шрифт должен быть выполнен в одном стиле
Фото: depositphotos.com

Украинский модный блогер Алина Михайленко в TikTok рассказала, какие футболки не стоит покупать в 2023 году.

Надписи разными шрифтами

Много надписей на футболке, да еще и все разные шрифты – устаревший тренд, однако он все еще довольно часто встречается в магазинах и на полках в шкафу многих девушек. Лучше выбрать футболку с одной надписью, выполненной в одном стиле.

Рюши на футболках

Как отметила стилист, рюши на футболках в принципе никогда не были актуальными, но сейчас они являются категорически неприемлемыми. При этом подобные модели имеют своих поклонниц.

Михайленко подчеркнула, что девушкам с Т-образной фигурой, то есть с широкими плечами и узкими бедрами, такие носить вообще категорически не рекомендуется. Рюши будут делать плечи еще шире, делая фигуру непропорциональной.

Изображение персонажей, людей и животных

Эти принты, использованные в дизайне футболок, являются антитрендом весны-лета 2023 года. Такой дизайн долгое время был популярен и морально устарел.

Теги: дизайн, мода и красота, блогеры, антитренды
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