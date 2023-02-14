"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой

"Чрезвычайно нежный, чуть влажный изнутри и подгоревший снаружи – это вкус любви. Я готовлю его для вас с удовольствием, с теплотой в сердце. Потому что хочу дарить вам любовь и быть рядом с вами. Давайте создавать праздник вместе. Мы этого достойны", – написал кулинар.

Ингредиенты: 500 г сыра "Филадельфия", 100 г сахара, 200 г яиц (4 шт. средних или 3 шт. крупных + один желток). 160 г сливок 30–35%, ваниль или экстракт ванили – по желанию.

Крем-сыр нужно размять лопаткой, добавить яйца, сахар, перемешать венчиком, добавить сливки и снова перемешать венчиком, сделав равномерную смесь. В форму диаметром 20 см положить пергамент, разогреть духовку до 220 градусов и выпекать 21 минуту. Корочку нужно довести до карамельного состояния.

"Не пугайтесь, что блюдо еще очень жидкое внутри. Ведь потом мы охлаждаем чизкейк и даем ему выстоять в холоде хотя бы три-четыре часа. Текстура стабилизируется и будет по консистенции как заварной крем внутри. Дальше режем и наслаждаемся сочетанием сладких и соленых вкусов с карамельными нотками", – отметил Ярославский.

Часть крем-сыра можно заменить сыром с голубой плесенью, бри или мягким козьим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)