Бульвар Шоубиз
 
14 февраля, 2023
 
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"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой

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При приготовлении баскского чизкейка можно использовать разные виды сыра
При приготовлении баскского чизкейка можно использовать разные виды сыра
Фото: depositphotos.com

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский 11 февраля в Instagram рассказал, как испечь баскский чизкейк.

"Чрезвычайно нежный, чуть влажный изнутри и подгоревший снаружи – это вкус любви. Я готовлю его для вас с удовольствием, с теплотой в сердце. Потому что хочу дарить вам любовь и быть рядом с вами. Давайте создавать праздник вместе. Мы этого достойны", – написал кулинар.

Ингредиенты: 500 г сыра "Филадельфия", 100 г сахара, 200 г яиц (4 шт. средних или 3 шт. крупных + один желток). 160 г сливок 30–35%, ваниль или экстракт ванили – по желанию.

Крем-сыр нужно размять лопаткой, добавить яйца, сахар, перемешать венчиком, добавить сливки и снова перемешать венчиком, сделав равномерную смесь. В форму диаметром 20 см положить пергамент, разогреть духовку до 220 градусов и выпекать 21 минуту. Корочку нужно довести до карамельного состояния.

"Не пугайтесь, что блюдо еще очень жидкое внутри. Ведь потом мы охлаждаем чизкейк и даем ему выстоять в холоде хотя бы три-четыре часа. Текстура стабилизируется и будет по консистенции как заварной крем внутри. Дальше режем и наслаждаемся сочетанием сладких и соленых вкусов с карамельными нотками", – отметил Ярославский.

Часть крем-сыра можно заменить сыром с голубой плесенью, бри или мягким козьим.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Беларуси. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода (Россия), а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года Ярославский является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Теги: праздники, любовь, сахар, ресторатор, День святого Валентина, МастерШеф, рецепт, яйца, рецепты, Владимир Ярославский, блюдо
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