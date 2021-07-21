"Этому дырчику каких-то 55 лет". Лидия Таран в топе и мини-шортах проехалась на раритетном велосипеде. Фото

21 июля телеведущая выложила новую серию снимков, на которых она запечетлена в мини-шортах и топе на старом велосипеде.

"Электросамокаты, говорите? Нет, не слышали. В нашем французском селе таким не балуются. Мы с малой ездим на Le VéloSoleX, или просто "Солекс". Этот дырчик 1966 года, ему каких-то 55 лет. Для местных это будто вчера. Вообще, классно чувствовать себя пчелой, застывшей в янтаре. А природа здесь! Позже расскажу", – написала Таран.

На сайте ТСН указано, что 43-летняя ведущая сейчас путешествует по северо-востоку Франции, а велосипед взяла в аренду в небольшом городке Жерарме.

View this post on Instagram A post shared by Лідія Таран Lidiya Taran (@lidiyataran)