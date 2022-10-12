Евангелиста показала 16-летнего сына от мужа Хайек

Она посвятила публикацию его 16-летию.

Контекст:

Евангелиста родилась в 1965 году в Канаде. После победы на местном конкурсе красоты "Мисс Ниагара" 15-летняя Евангелиста получила предложение о сотрудничестве от американского агентства.

Она принимала участие в рекламных съемках для Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Chanel, Versace, Ralph Lauren, а в 1996 году подписала эксклюзивный контракт с косметической фирмой Yardley и снялась в клипах американского певца Джорджа Майкла Freedom и Too Funky.

В 2007 году Евангелиста родила сына. Его отец – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, супруг американской актрисы Сальмы Хайек. Пино и Евангелиста расстались еще до рождения ребенка.