Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2021
 
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"Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком". В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга

Меган Маркл сделала покупки в любимом магазине
Меган Маркл сделала покупки в любимом магазине
Фото: duchesussex / Instagram

Супруга проживающего в США британского принца Гарри Меган Маркл попала в объектив камер папарацци во время предрождественского похода по любимым магазинам в округе Санта-Барбары Монтесито. Об этом 17 декабря сообщило британское издание Daily Mail.

В публикации отмечается, что герцогиня Сассекская была замечена во время шопинга в среду. На ней были надеты коричневое шерстяное пальто Massimo Dutti, ботинки Tamara Mellon, солнцезащитные очки LeSpecs Air Heart, коричневая шапка и синяя защитная маска. Маркл сделала покупки в магазине Pierre LaFond и через полчаса вышла с двумя сумками, а ее телохранитель нес сложенное одеяло в полиэтиленовом пакете.

"Похоже, ей просто не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком, даже если это было всего на час", – цитирует издание прохожего, который увидел Маркл на улице.

17 декабря фото герцогини Сассекской были опубликованы на одной из ее фан-страниц в Instagram.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: принц Гарри, актриса, Меган Маркл, магазин, покупки, маска
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