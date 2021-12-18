"Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком". В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга

В публикации отмечается, что герцогиня Сассекская была замечена во время шопинга в среду. На ней были надеты коричневое шерстяное пальто Massimo Dutti, ботинки Tamara Mellon, солнцезащитные очки LeSpecs Air Heart, коричневая шапка и синяя защитная маска. Маркл сделала покупки в магазине Pierre LaFond и через полчаса вышла с двумя сумками, а ее телохранитель нес сложенное одеяло в полиэтиленовом пакете.

"Похоже, ей просто не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком, даже если это было всего на час", – цитирует издание прохожего, который увидел Маркл на улице.

17 декабря фото герцогини Сассекской были опубликованы на одной из ее фан-страниц в Instagram.

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