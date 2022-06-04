  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут

Фагот: Харьков открывает для себя "русский мир" таким, каким он на самом деле есть: жестокий, беспощадный, кровожадный Фото: Олег Фагот Михайлюта / Facebook

"Когда вы были в Харькове, какая обстановка была?" – спросили у певца российские журналисты, подразумевая его недавнюю поездку в город.

"Ну какая атмосфера? Харьков, что называется, переосмысливает все, что он до этого думал, потому что в Харькове были очень большие пророссийские настроения. И сейчас Харьков открывает для себя "русский мир" таким, каким он на самом деле есть: жестокий, беспощадный, кровожадный. "Русский мир" – убийца. И Харьков только сейчас это начинает понимать, и настроение там соответствующее. Теперь все все понимают. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут, – заявила он. – Есть люди, которые очень тяжело пробиваются, но в основном Харьков сейчас все понял, поэтому так сейчас сражается".

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