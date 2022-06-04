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04 июня, 2022
 
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Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут

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Фагот: Харьков открывает для себя "русский мир" таким, каким он на самом деле есть: жестокий, беспощадный, кровожадный
Фагот: Харьков открывает для себя "русский мир" таким, каким он на самом деле есть: жестокий, беспощадный, кровожадный
Фото: Олег Фагот Михайлюта / Facebook

Служащий в теробороне участник украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) 2 июня в интервью российским журналистам Богдану Бакалейко и Денису Катаеву для их YouTube-канала рассказал, что у него до сих пор возникают споры со старшим братом, который проживает в обстреливаемом российскими оккупантами Харькове, из-за разных взглядов на "русский мир".

"Когда вы были в Харькове, какая обстановка была?" – спросили у певца российские журналисты, подразумевая его недавнюю поездку в город. 

"Ну какая атмосфера? Харьков, что называется, переосмысливает все, что он до этого думал, потому что в Харькове были очень большие пророссийские настроения. И сейчас Харьков открывает для себя "русский мир" таким, каким он на самом деле есть: жестокий, беспощадный, кровожадный. "Русский мир" – убийца. И Харьков только сейчас это начинает понимать, и настроение там соответствующее. Теперь все все понимают. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут, – заявила он. – Есть люди, которые очень тяжело пробиваются, но в основном Харьков сейчас все понял, поэтому так сейчас сражается". 

ВИДЕО
Видео: Бакалейко и Катаев / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Олег Михайлюта родился в 1974 году в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года. 

После нападения РФ на Украину Фагот присоединился к теробороне.

Теги: нападение, Олег Михайлюта Фагот, война России против Украины, ТНМК
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