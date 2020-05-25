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25 мая, 2020
 
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"Family look". Петросян впервые обнародовал фото с Брухуновой

74-летний российский юморист Евгений Петросян отключил возможность комментировать снимок, на котором он запечатлен вместе со своей пятой супругой, 31-летней Тататьяной Брухуновой.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года
Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года
Фото: petrosyanevgeny / Instagram

74-летний российский юморист Евгений Петросян в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен вместе со своей пятой женой, бывшей помощницей 31-летней Татьяной Брухуновой. 

"Family look", – подписан снимок. В кадре Петросян и Брухунова позируют в одежде одного цвета и фасона. Лицо Петросяна прикрыто защитной маской черного цвета. 

Это первый общий снимок актера с супругой, обнародованный в социальных сетях. При этом Петросян ограничил возможность оставлять комментарии под снимком. 

Такое же фото, но без мужа, ранее на своей странице обнародовала Брухунова. 

Евгений Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. 

Петросян был женат пять раз. Пятая супруга артиста – его экс-помощница, 31-летняя Татьяна Брухунова

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.

Теги: Россия, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
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