"Фантазия перешла в стадию возбуждения". Полуголый Лазарев позировал на кровати

Российский певец Сергей Лазарев сделал селфи в спальне.

Российский певец Сергей Лазарев разместил в Instagram селфи-снимок, на котором запечатлен с обнаженным торсом. Певец позировал в спальне, сидя на кровати.

"Доброе утро понедельника... Всем хорошей недели", – написал он 7 сентября.

Поклонники прокомментировали снимок.

"Ой, а зачем так горячо?" – написал sergeylazarev_inst.

"Шальной", – отметил cerulean_lazarev.

"Моя фантазия перешла в стадию возбуждения", – заявил moonlight183626.

Лазарев начинал музыкальную карьеру в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году артист заявил о себе как о сольном певце.