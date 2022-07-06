Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2022
 
Новости

Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Впервые Atlas Weekend был проведен в 2015 году
Впервые Atlas Weekend был проведен в 2015 году
Фото: atlasweekend / Instagram

10 июля в онлайн-формате состоится украинский фестиваль Atlas (ранее – Atlas Weekend). Об этом сообщается 5 июля на странице проекта в Instagram.

"На этой неделе мы все должны были встретиться на ВДНХ, тусить где-нибудь под сценой или на фуд-корте и просто проводить свои лучшие летние дни. К сожалению, война разрушила все наши планы. Но Atlas всегда остается фестивалем твоего лета, просто в этом году онлайн, – говорится в анонсе. – 10 июля в 18.00 мы встретимся на Atlas Online, чтобы вспомнить те же фестивальные эмоции". 

Трансляция фестиваля, девизом которого стал слоган "Раша, гудбай", будет проводиться на YouTube-канале проекта. Во время фестиваля состоится благотворительный аукцион. 

Контекст:

Фестиваль Atlas Weekend – один из крупнейших музыкальных фестивалей в Украине. Впервые был проведен в 2015 году.

1 февраля 2022 года сократили название фестиваля – он стал называться Atlas.

Теги: фестиваль, Atlas Weekend
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения
Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения
"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото
"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото
  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили
  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили
Дмитрий ГОРДОН
"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"
"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
59-летний Тарантино во второй раз стал отцом
59-летний Тарантино во второй раз стал отцом
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер
Дмитрий ГОРДОН
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни
Дмитрий ГОРДОН
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров – Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 