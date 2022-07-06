Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения

"На этой неделе мы все должны были встретиться на ВДНХ, тусить где-нибудь под сценой или на фуд-корте и просто проводить свои лучшие летние дни. К сожалению, война разрушила все наши планы. Но Atlas всегда остается фестивалем твоего лета, просто в этом году онлайн, – говорится в анонсе. – 10 июля в 18.00 мы встретимся на Atlas Online, чтобы вспомнить те же фестивальные эмоции".

Трансляция фестиваля, девизом которого стал слоган "Раша, гудбай", будет проводиться на YouTube-канале проекта. Во время фестиваля состоится благотворительный аукцион.

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