Фестиваль Atlas Weekend в Киеве посетили рекордные 600 тыс. человек

Это рекорд за всю историю фестиваля, утверждают организаторы. В прошлом году было 538 тыс. посетителей.

По словам заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Валентина Мондриевского, такие цифры свидетельствуют только о том, что люди устали от постоянных карантина и отсутствия фестивалей и концертов.

"Несмотря на то, что выступления большинства зарубежных артистов перенесли на 2022 год, нынешний локальный музыкальный праздник был не менее насыщенным. Посетителей ждало шесть сцен, где музыканты выступали в различных музыкальных жанрах. Кроме того, для киевлян и гостей города сделали свободный вход 5-го и 6 июля", – рассказал Мондриевский.