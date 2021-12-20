"Фигура уже не та. Поплыла", "До безобразия роскошная". Тина Кароль без бюстгальтера пробежалась перед камерой

Певица не стала надевать бюстгальтер, засветив грудь в откровенном декольте.

Тина Кароль прошлась вперед к камере, затем резко повернулась и убежала в сторону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Фигура уже не та. Поплыла", – прокомментировала подписчица leotards_kup.

"До безобразия роскошная", – написала orhobanda.