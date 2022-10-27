  Филиппинские студенты по просьбе профессора сдавали экзамен в антимошеннических шляпах и показали результат лучше, чем когда могли списывать

По словам профессора Мэри Джой Мандейн-Ортис, никто из ее студентов не был пойман на списывании Фото: Mary Joy Mandane Ortiz / Facebook

Лучшие идеи, которые ее воспитанники реализовали и продемонстрировали на себе во время экзамена в третью неделю октября, преподаватель сняла на фото и обнародовала в сети, после чего снимки стали вирусными, сообщил 24 октября британский канал BBC.

Профессор призналась, что вдохновилась снимком 2013 года, на котором были запечатлены студенты из Бангкока во время написания контрольных работ с листами бумаги, прикрепленными с обеих сторон головы.

Для создания антимошеннических шляп студенты профессора Мэри Джой Мандейн-Ортис использовали картонные коробки, прищепки, лотки из под яиц, шлемы, декоративные маски и другие подручные материалы.

Рассказывая о своем опыте, профессор отметила, что ее студенты в этот раз показали гораздо лучшие результаты, так как, по ее мнению, строгие условия сдачи экзаменов мотивировали их учиться. Она также подчеркнула, что никто из ее студентов не был пойман на списывании.

Об опыте Мэри Джой Мандейн-Ортис рассказали многие СМИ. Креативные фото опубликовало в Twitter Philippine News Agency.

LOOK: A group of students of Bicol University College of Engineering wears creative anti-cheating hats while taking midterm exam. via Connie Calipay/ * : Engr. Mary Joy Mandane-Ortiz pic.twitter.com/u3tUdbuiab — Philippine News Agency (@pnagovph) October 19, 2022

Репортаж о студентах в том числе вышел в эфире филиппинских новостей GMA News.

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