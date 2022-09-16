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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Расцениваем это как предательство". В Крыму уволили и посадили на 13 суток преподавателя, который включил студентам песню "Байрактар"

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За песню о "Байрактаре" преподаватель сел под арест
За песню о "Байрактаре" преподаватель сел под арест
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Крыму уволили и привлекли к административной ответственности преподавателя Белогорского техникума, который включил в аудитории украинскую песню Тараса Боровка "Байрактар". Об этом 15 сентября сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

15 сентября в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель русского языка в Белогорском техникуме Андрей Белозеров в присутствии студентов включил в аудитории песню про ударный турецкий беспилотник. В тот же день Белозеров был уволен с работы.

"Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 км, если кто-то хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо", – заявил "советник главы Крыма по информационной политике" Олег Крючков.

Позже в тот же день Белозерова арестовали "за дискредитацию вооруженных сил России". Свою "вину" преподаватель признал. Теперь он проведет 13 суток под арестом, сообщило "РИА Новости".

Контекст:

Это не первый случай, когда в Крыму "наказывают за музыку".

14 сентября "Бахчисарайский районный суд" привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой звучали украинские песни, в частности "Ой, у лузі червона калина".

Бахчисарайский ресторан, в котором праздновали свадьбу, закрыли, а гостям свадьбы "суд" назначил наказание в виде штрафов в 50 тыс. руб. (31 тыс. грн), а также от пяти до 15 суток административного ареста.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов 12 сентября заявил, что в информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, "распевают националистические песни". Подобное поведение он назвал "предательством" и заявил, что всем соратникам Украины следует уехать из Крыма, пригрозив им ответственностью.

Теги: Россия, Крым, Украина, музыка, арест, Сергей Аксенов, преподаватели, видео, студенты, РИА Новости, суд
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