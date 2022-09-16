"Расцениваем это как предательство". В Крыму уволили и посадили на 13 суток преподавателя, который включил студентам песню "Байрактар"

15 сентября в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель русского языка в Белогорском техникуме Андрей Белозеров в присутствии студентов включил в аудитории песню про ударный турецкий беспилотник. В тот же день Белозеров был уволен с работы.

"Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 км, если кто-то хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо", – заявил "советник главы Крыма по информационной политике" Олег Крючков.



Позже в тот же день Белозерова арестовали "за дискредитацию вооруженных сил России". Свою "вину" преподаватель признал. Теперь он проведет 13 суток под арестом, сообщило "РИА Новости".