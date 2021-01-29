"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке

Украинская певица Dorofeeva позировала со стаканом кофе возле своего дома.

Dorofeeva: Не, ну если т-а-а-а-а-к красиво, тогда ладно Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) показала в Instagram утреннюю прогулку возле своего дома. Певица прогулялась по засыпанной снегом площадке.

"Не, ну если т-а-а-а-а-к красиво, тогда ладно", – написала она.

Дорофеева позировала в белом махровом халате и уггах, с голыми ногами и пластиковым стаканом кофе в руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Эти фотки нереально красивые, вау!" – прокомментировала dorofeeva.ofk.israel.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам продюсера группы Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада "Время и Стекло" стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.