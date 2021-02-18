"Фредди Зибров", "Такой красавчик". Украинский певец удивил сходством с известным британским артистом. Фото

По словам украинского артиста Павла Зиброва, он перевоплотился в британского певца Фредди Меркьюри для участия в новом шоу на канале "1+1".

Зибров: С огромным удовольствием выбрал образ Меркьюри, тем более, усы у нас совпадают Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров 18 февраля в Instagram разместил снимки, на которых запечатлен в образе британского певца Фредди Меркьюри.

Певец отметил, что перевоплотился в известного коллегу для участия в новом шоу канала "1+1".

"Такого Зиброва вы еще не видели. С огромным удовольствием выбрал образ Меркьюри, тем более, усы у нас совпадают", – подписал он публикацию.

"Фредди Зибров", – отреагировали на публикацию фолловеры.

"А вам идет. Такой красавчик. Похожи на Фредди", – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Фредди Меркьюри (настоящее имя – Фаррух Булсара) родился 5 сентября 1946 года, умер 24 ноября 1991 года. Его репертуар имел широкий диапазон: от хард-рока до оперы.

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила дочь Диану – она работает концертным директором у своего отца.

От первого брака у Марины Зибровой есть сын Александр (1982), а у Зиброва – сын Сергей (1983).