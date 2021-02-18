Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2021
 
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"Фредди Зибров", "Такой красавчик". Украинский певец удивил сходством с известным британским артистом. Фото

По словам украинского артиста Павла Зиброва, он перевоплотился в британского певца Фредди Меркьюри для участия в новом шоу на канале "1+1".

Зибров: С огромным удовольствием выбрал образ Меркьюри, тем более, усы у нас совпадают
Зибров: С огромным удовольствием выбрал образ Меркьюри, тем более, усы у нас совпадают
Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров 18 февраля в Instagram разместил снимки, на которых запечатлен в образе британского певца Фредди Меркьюри. 

Певец отметил, что перевоплотился в известного коллегу для участия в новом шоу канала "1+1".

"Такого Зиброва вы еще не видели. С огромным удовольствием выбрал образ Меркьюри, тем более, усы у нас совпадают", – подписал он публикацию.

"Фредди Зибров", – отреагировали на публикацию фолловеры.

"А вам идет. Такой красавчик. Похожи на Фредди", – написали в комментариях подписчики.

Фредди Меркьюри (настоящее имя – Фаррух Булсара) родился 5 сентября 1946 года, умер 24 ноября 1991 года. Его репертуар имел широкий диапазон: от хард-рока до оперы. 

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. 

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила дочь Диану – она работает концертным директором у своего отца. 

От первого брака у Марины Зибровой есть сын Александр (1982), а у Зиброва – сын Сергей (1983).

Теги: Павел Зибров, Фредди Меркьюри, певец
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