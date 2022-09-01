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01 сентября, 2022
 
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Фреймут: За границей я – одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят

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Фреймут: Уверена, что сейчас у украинцев общая душа, и она болит
Фреймут: Уверена, что сейчас у украинцев общая душа, и она болит
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская ведущая Ольга Фреймут 31 августа в интервью "КП в Украине" призналась, что, находясь за границей, чувствует, что теряет себя.

"Уверена, что сейчас у украинцев общая душа, и она болит. У нас боль, горе, чувство ужаса, несправедливости, отчаяния, и все это усугубляется тем, что мы не испытывали схожие эмоции. Мы жили в абсолютно счастливой стране, сами этого не осознавая. Лично я чувствую вину за то, что часто жаловалась, говорила, что в Европе лучше. И только теперь, когда пожила в Лондоне, понимаю, что лучше всего – в Украине", – заявила она.

Телеведущая призналась, что, находясь в Лондоне, чувствует, что теряет себя.

"Недавно я приезжала в Украину, была некоторое время дома, и ощущение того, кто я за рубежом и кто я в Украине, – это две разные реальности. За границей я – одна "из", моя жизнь пока здесь ничего не значит. Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят и абсолютно не будет важно, жила я на свете или не жила. В то время как в Украине моя жизнь и "я" имеет значение. В Украине моя ДНК, в Украине моя сущность", – призналась она.

Фреймут подчеркнула, что, когда пересекла границу, разница чувствовалась с первых секунд – таможенники улыбнулись, спросили, почему она такая грустная, пожелали хорошего настроения. По словам телеведущей, во Львове люди обнимали ее на улице.

"Я понимала, что я для Украины могу многое сделать, но еще больше Украина может сделать для меня. В родине наша идентичность. Милан Кундер когда-то говорил: "Только несчастливые люди покидают родину". Моя душа – в Украине. Украина мне снится, часто мне снится мой город Новый Роздол из моего глубокого детства. Но я не могу сейчас и не буду возвращаться, пока летают бомбы, потому что я – мама. И мои материнские инстинкты сильнее моих эгоистических желаний вернуться в Украину. Пока я буду в Лондоне оберегать детей от горя", – сказала она.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Фреймут уехала за границу.

У телеведущей трое детей, отец двоих из них – дочери Евдокии (2017) и сына Валерия (2016) – телевизионный продюсер Владимир Локотко.

Отцом Златы (2006) является британец Нил Митчелл.

Теги: Украина, Лондон, украинцы, телеведущая, Ольга Фреймут, Новый Роздол
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