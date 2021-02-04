Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"

Врачи спустя полтора месяца после госпитализации заразившейся коронавирусом российской актрисы Алисы Фрейндлих констатировали у нее минимальное поражение легких, но продолжают отслеживать последствия заболевания, сообщает Telegram-канал "Mash на мойке".

Фрейндлих была госпитализирована в декабре 2020 года Фото: bdt.spb.ru

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих, которая в конце декабря была госпитализирована с COVID-19, прошла контрольное обследование. Об этом со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщает Telegram-канал "Mash на мойке".

"Результат отличный. COVID-19 в организме нет, поражение легких осталось, но оно минимальное. Сейчас врачи отслеживают последствия болезни и возможные осложнения. Динамика положительная. Если она сохранится, в ближайшее время Алису Бруновну выпишут", – говорится в публикации.

Заразившаяся коронавирусом Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в реанимацию одной из санкт-петербургских больниц, а все спектакли с ее участием в БДТ имени Товстоногова отменены. Спустя месяц актрису перевели в лечебное отделение.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 4 февраля количество заболевших превысило 3,87 млн человек, из которых 74 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.