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01 августа, 2023
 
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Фролова, которая живет в ОАЭ: Скучаю, но не уверена, что кто-то будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день отдаляет от Украины

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Фролова: Мы далеко, но мы делаем то, что можем
Фролова: Мы далеко, но мы делаем то, что можем
Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

Украинская ведущая Василиса Фролова уже полтора года проживает за границей. Об этом она написала 31 июля в Instagram.

"Сегодня полтора года за границей. Какие бы итоги я ни подвела, все равно их легко превратят в хейт. Но столько украинского в моей жизни, как за этот период, никогда не было. И дело не в количестве вышиванок. Столько погружения в традиции, в историю, суть, в довольно незаметное, столько плодотворных встреч и дел для Украины невозможно было представить и спланировать, – написала она. – Мы далеко, но мы делаем то, что можем. Я очень скучаю по людям, но не уверена, что кто-то когда-нибудь будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день еще больше отдаляет от Украины тех, кто уехал. И это огромная трагедия". 

"Уже полтора года ребята погибают каждый день, волонтеры 24/7 помогают защитникам, они делают колоссальную работу чтобы вы и другие, кто сбежал из страны, могли вернуться и жить дальше мирной жизнью", – отреагировали в сети.

"Кто хочет вернуться – ему ничего не помешает! А вот кто-то найдет причину для невозврата… и найдет", – ответили подписчики.

"Если кому-то живется хорошо за границей, то оставайтесь. Право выбора никто не отменял", – прокомментировали пост украинцы. 

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет она победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона в марте 2021-го Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Фролова с сыном Родионом (2021) переехала в ОАЭ. Она проживает там вместе с отцом своего ребенка, бывшим украинским продюсером Дмитрием Котеленцем. По словам Фроловой, Котеленец последние шесть лет "связан с Арабскими Эмиратами" и с 2014 года уже не работал телепродюсером.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дубай, вторжение, украинцы, война России против Украины, Василиса Фролова
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