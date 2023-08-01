Фролова, которая живет в ОАЭ: Скучаю, но не уверена, что кто-то будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день отдаляет от Украины

Фролова: Мы далеко, но мы делаем то, что можем Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

"Сегодня полтора года за границей. Какие бы итоги я ни подвела, все равно их легко превратят в хейт. Но столько украинского в моей жизни, как за этот период, никогда не было. И дело не в количестве вышиванок. Столько погружения в традиции, в историю, суть, в довольно незаметное, столько плодотворных встреч и дел для Украины невозможно было представить и спланировать, – написала она. – Мы далеко, но мы делаем то, что можем. Я очень скучаю по людям, но не уверена, что кто-то когда-нибудь будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день еще больше отдаляет от Украины тех, кто уехал. И это огромная трагедия".

"Уже полтора года ребята погибают каждый день, волонтеры 24/7 помогают защитникам, они делают колоссальную работу чтобы вы и другие, кто сбежал из страны, могли вернуться и жить дальше мирной жизнью", – отреагировали в сети.

"Кто хочет вернуться – ему ничего не помешает! А вот кто-то найдет причину для невозврата… и найдет", – ответили подписчики.

"Если кому-то живется хорошо за границей, то оставайтесь. Право выбора никто не отменял", – прокомментировали пост украинцы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vasilisa Frolova * (@vasyafrolova)