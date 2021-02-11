Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности

По словам украинской ведущей Василисы Фроловой, она была уверена, что во время беременности у нее увеличится нос, но этого не произошло.

Украинская ведущая Василиса Фролова 11 февраля в Instagram обнародовала серию снимков, на которых запечатлена в черном белье, черных высоких сапогах и розовой накидке, украшенной рюшами.

"На девятом месяце женское сердце увеличивается в полтора раза. Уверена, увеличенное сердце и чувствует все вокруг гораздо чувственнее, но и отдает больше любови", – написала ведущая.

По словам Фроловой, она была уверена, что во время беременности у нее также увеличится и нос.

"Но нет, все это мифы", – заявила она.

Фролова сообщила, что за время беременности набрала 7 кг, объедается на ночь шоколадом и последние семь месяцев не делала маникюр. Ведущая также подчеркнула, что вопреки ожиданиям, у нее не было отеков.

"Как оказалось, это не зависит от количества выпитой воды, а только от соли и питания", – объяснила она.

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Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении Фролова начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1. В последнее время Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ".

В ноябре 2020 года ведущая заявила, что ждет первенца. Она не уточнила, кто является отцом будущего ребенка.