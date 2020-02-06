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06 февраля, 2020
 
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Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы

Лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя и певица Наталка Карпа стали кумовьями.

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Тарас Тополя впервые крестил ребенка
Тарас Тополя впервые крестил ребенка
Фото: Тарас Тополя / Facebook

Украинская певица Наталка Карпа окрестила полуторамесячную дочь Злату. Фото и видео опубликовала ведущая Соломия Витвицкая в своем Telegram-канале "Особливе з Соломією".

Таинство крещения проходило в Патриаршем соборе Воскресения Христова украинской грекокатолической церкви в Киеве.

"У Тараса Тополи появилась дочь. Мы только что были на невероятном душевном таинстве крещения Златы в Патриаршем соборе Воскресения Христова. У Златочки теперь есть ангелы-хранители и четверо крестных! В частности, дочь Натальи Карпы и Евгения Терехова стала первой крестной дочерью Тараса Тополи ", – рассказала Соломия Витвицкая.

О рождении дочери 27 декабря 2019 года сообщил муж певицы, ветеран АТО Евгений Терехов.

Наталка (Наталья) Карпа родилась 14 августа 1981 года в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).

Ее супруг, Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году.

Теги: Тарас Тополя, Наталка Карпа
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