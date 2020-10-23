Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь

Генеральный продюсер "1+1" Максим Кривицкий отметил, что основной целевой аудиторией телеканала являются женщины, которые предпочитают безопасный контент для всей семьи.

Генеральный продюсер украинского канала "1+1" Максим Кривицкий в интервью, опубликованном 21 октября на сайте издания "КП в Украине", сообщил, что во время новогоднего эфира зрители увидят праздничное шоу "Вечерний квартал".

По словам Кривицкого, их целевая аудитория предпочитает на такого рода праздники смотреть определенный контент, и задача менеджмента – показать зрителям эти передачи.

Генпродюсер канала отметил, что в случае, если предпочтения аудитории изменятся, они смогут отреагировать и перестроиться.

Кривицкий рассказал, что основной целевой аудиторией телеканала являются женщины, которые предпочитают безопасный контент для всей семьи.

Кривицкий был назначен на должность генерального продюсера канала летом 2019 года. До этого он был генпродюсером канала "2+2".