"Герои среди нас". Тина Кароль и Монастырский встретились с детьми, которые проявили смелость и героизм во время войны. Фото

Певица и министр вручили подарки детям, которые "помогали полицейским, спасателям, нацгвардейцам и пограничникам давать отпор врагу".

Монастырский, обращаясь к детям, отметил, что они своими поступками вдохновляют не только его, но и всю страну.

"Это непростое время показывает, что герои среди нас", – заявил министр внутренних дел.

Тина Кароль подчеркнула, что среди собравшихся детей "точно есть будущие министры, певицы, врачи, а возможно, и президент".

"Каждый из вас уже сегодня стал личностью и, проявив чрезвычайную смелость, является неотъемлемой частью нашего государства", – сказала артистка.

После награждения Тина Кароль вместе с детьми исполнила композицию из своего репертуара "Україна – це ти".