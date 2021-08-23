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23 августа, 2021
 
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Гималайский суперфуд. Чем полезна облепиха

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Облепиха начинает созревать в конце августа
Облепиха начинает созревать в конце августа
Фото: pixabay.com

Облепиха – кустарник семейства лоховые. Ягоды начинают созревать с конца августа. Их собирают в сентябре – октябре.

Облепиху называют гималайским суперфудом, поскольку эти небольшие ягоды обладают широчайшим спектром полезных веществ и витаминов. В Гималаях они считаются священным плодом.

В облепихе содержатся витамины А, В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, РР, Н, кальций, калий, магний, натрий, фосфор, железо, мононенасыщенные жирные кислоты, пектины, дубильные и белковые вещества, фитонциды.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Этот продукт обладает иммуномодулирующим действием, поэтому особенно полезен при ОРЗ и в период эпидемий инфекционных заболеваний. Ягоды оказывают бактерицидное действие, являются антидепрессантом. Они повышают уровень гемоглобина в крови, обеспечивают профилактику атеросклероза, способствуют регенерации клеток.

Их можно употреблять как в свежем виде, так и использовать для приготовления джемов, мармелада, соков.

Для заживления ран широко используют облепиховое масло. Его также принимают как лекарство для восстановления печени, но под строгим контролем врача.

Облепиху заваривают как чай и используют в качестве тонизирующего и общеукрепляющего средства, а также лечат таким напитком бронхи, легкие и горло. Этот суперфуд показан при депрессиях, поскольку содержит серотонин – так называемый гормон счастья.

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sea-buckthorn-2798599_1280

Важно помнить, что облепиху нельзя применять бесконтрольно из-за высокого уровня аскорбиновой кислоты в ней. Это может нанести вред слизистым оболочкам, особенно при наличии язв. Нельзя наносить облепиховое масло на глубокие раны. Таким образом заживление произойдет только на уровне верхнего слоя и спровоцирует распространение инфекции в более глубоких слоях эпидермиса.

С какого возраста можно давать облепиху детям

Как сообщает сайт "Деткам Pro", облепиху не следует давать детям до шести месяцев. С этого возраста разрешено вводить в рацион ребенка компот или морс из облепихи, разведенный водой в равной пропорции. Облепиховый сок без сахара разрешается употреблять детям с 8–9 месяцев, и его обязательно следует разбавить водой в пропорции один к трем. Ребенку в один год можно давать сок, разведенный водой в пропорции один к двум, а в 1,5–2 года детям можно давать десертную ложку ягодной мякоти не чаще 1–2 раз в неделю.

Теги: здоровье, витамины, облепиха
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