Girl like me. Клип Шакиры и Black Eyed Peas за 48 часов посмотрели 13 млн. Видео
Колумбийская певица Шакира снялась вместе с участниками американской рэп-группы Black Eyed Peas в клипе на песню Girl like me, которая вошла в последний альбом музыкантов Translation. Видео было размещено 4 декабря на YouTube-канале Black Eyed Peas. За первые 48 часов клип просмотрело более 13 млн человек, отметила на своей странице в Facebook Шакира. По состоянию на 7 декабря количество просмотров видеоработы превышает 20 млн. В ролике Шакира в спортивном купальнике на подтяжках катается на скейте среди декоративных айсбергов.
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