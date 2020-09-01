Бульвар Шоубиз
 
01 сентября, 2020
 
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"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин надеется, что в этом учебном году дети смогут учиться непосредственно в школах, а не дома – дистанционно.

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Казанин c женой воспитывают двух сыновей
Казанин c женой воспитывают двух сыновей
Фото: kazaninstepurik / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с женой Наталией и младшим сыном Петром.

"Всех с Днем знаний! Главное, офлайн! Дай бог, так до 31 мая благополучно доучимся", – выразил надежду артист.

В конце августа в Украине обновили правила учебы в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, в регионах с "оранжевым" уровнем адаптивного карантина педагогам рекомендуют учить детей с применением защитных щитков, а в регионах с "желтым" и "зеленым" – "просто придерживаться определенной дистанции". Если коронавирус будет обнаружен у кого-то из учеников, на самоизоляцию отправят весь класс.

Дистанционное обучение предусмотрено только в регионах "красной" зоны, заявил 30 августа министр здравоохранения Максим Степанов.

Степан Казанин (настоящее имя актера – Сергей) родом из российского Надыма. Артист принимал участие в команде КВН "Тамбовские волки", после был капитаном команды КВН "Тапкины дети".

Во время участия в киевской лиге КВН познакомился с командой КВН из Кривого Рога "95-й квартал", приняв предложение о сотрудничестве.

В настоящее время Казанин является актером студии "Квартал 95".

Вместе с женой актер воспитывает двух сыновей – Степана (1998) и Петра (2010).

Теги: дети, 1 сентября, студия Квартал 95, школа, Степан Казанин
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