  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой

Кухар с 1999 года является примой Национального театра оперы и балета имени Шевченко Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

"Много мам кладут на алтарь будущей карьеры своего ребенка собственные амбиции, они меняют города, как, например, Екатерина Кухар, когда она училась в хореографическом училище. Там дедушка был ее водителем, бабушка готовила для нее правильную диету. Я когда делала интервью, поняла, что шесть человек работали на Екатерину Кухар с шести лет, чтобы она стала звездой", – рассказала Слабошпицкая.

Комментарий Слабошпицкой о Кухар начинается на 13-й минуте ролика.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube