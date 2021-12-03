"Шикарные ножки", "Сама элегантность". Кухар снялась в очень коротком платье, закинув ногу на ногу

Кухар летом 2020 года была назначена исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища, а затем стала его директором Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Кухар позирует на скамейке, сидя спиной к зеркалу и положив ногу на ногу.

"Сегодня состоялся смотр практики учащихся 5–8 классов. Сценическая практика – один из главных элементов развития и роста артистов балета. Это очень важный этап обучения, который помогает раскрывать танцевальность, музыкальность, технику, актерское мастерство и дает фундаментальную основу", – написала она, добавив к публикации видео, смонтированное из фрагментов выступлений учеников.

"Шикарные ножки", – оценили образ балерины пользователи сети.

"Сама элегантность! Откуда же берется в таком маленьком человечке столько силы воли и энергии! Просто пример для подражания", – восхитились подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)