"Шикарные ножки", "Сама элегантность". Кухар снялась в очень коротком платье, закинув ногу на ногу

Кухар позирует на скамейке, сидя спиной к зеркалу и положив ногу на ногу.
"Сегодня состоялся смотр практики учащихся 5–8 классов. Сценическая практика – один из главных элементов развития и роста артистов балета. Это очень важный этап обучения, который помогает раскрывать танцевальность, музыкальность, технику, актерское мастерство и дает фундаментальную основу", – написала она, добавив к публикации видео, смонтированное из фрагментов выступлений учеников.
"Шикарные ножки", – оценили образ балерины пользователи сети.
"Сама элегантность! Откуда же берется в таком маленьком человечке столько силы воли и энергии! Просто пример для подражания", – восхитились подписчики.
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Екатерина Кухар – прима Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).
С 2017 года является судьей шоу "Танцы со звездами".
О назначении Кухар исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища стало известно 7 июля 2020 года. Сейчас на сайте заведения указано, что она является его директором.