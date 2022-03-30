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30 марта, 2022
 
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"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото

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Редакция Maxim каждому сотому читателю пообещала гречку
Редакция Maxim каждому сотому читателю пообещала гречку
Фото: depositphotos.com

Редакция российского эротического журнала для мужчин Maxim пообещала каждому сотому покупателю нового номера издания пачку гречки в подарок. Соответствующий анонс размещен в левом нижнем углу обложки номера, фото которой 28 марта опубликовано на сайте редакции.

"Юбилейный номер. Возьми два. В каждом сотом журнале  пачка гречки", – говорится в анонсе.

Украинская ведущая и волонтер Слава Фролова на своей странице в Facebook, комментируя раздачу гречки редакцией мужского глянца, заявила, что это тот "глянец, который заслужили в Мордоре". 

"А как они пачку гречки в журнал запихивают, стесняюсь спросить? Или там пробник?" – поинтересовались в комментариях подписчики Фроловой.

https://www.facebook.com/slava.frolova/posts/5754624897885869

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: гречка, война России против Украины, мужчины
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