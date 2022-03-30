"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото

"Юбилейный номер. Возьми два. В каждом сотом журнале – пачка гречки", – говорится в анонсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAXIM Russia (@maximmagazinerussia)

Украинская ведущая и волонтер Слава Фролова на своей странице в Facebook, комментируя раздачу гречки редакцией мужского глянца, заявила, что это тот "глянец, который заслужили в Мордоре".

"А как они пачку гречки в журнал запихивают, стесняюсь спросить? Или там пробник?" – поинтересовались в комментариях подписчики Фроловой.

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