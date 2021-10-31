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31 октября, 2021
 
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"Год без тебя". Onuka поделилась трогательным фото с бабушкой в годовщину ее смерти

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Шленчик (слева) привила своей внучке Жижченко (справа) любовь к бандуре
Шленчик (слева) привила своей внучке Жижченко (справа) любовь к бандуре
Фото: onukaofficial / Instagram

31 октября выполнился год со дня смерти бандуристки и бабушки солистки группы Onuka Наты Жижченко – Валентины Шленчик. Память умершей Жижченко почтила в своем Instagram.

"Год без тебя здесь. Люблю", – написала артистка, и сопроводила пост архивным черно-белым фото с бабушкой.

Шленчик была бандуристкой популярной черниговской группы "Трио бандуристов", отмечает "1+1". Именно она привила Жижченко любовь к этому музыкальному инструменту.

Контекст:

Группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. На данный момент в дискографии коллектива – четыре полноценных альбома и один мини-альбом.

Фронтвумен группы Ната Жижченко в 2016 году вышла замуж за своего саунд-продюсера Евгения Филатова, с которым познакомилась в 2008 году. 14 мая 2020 года Жижченко родила сына Александра. Певица не сообщала о беременности. Она впервые показала сына 15 июня.

Теги: смерть, Onuka, Ната Жижченко
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