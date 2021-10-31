"Год без тебя". Onuka поделилась трогательным фото с бабушкой в годовщину ее смерти

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"Год без тебя здесь. Люблю", – написала артистка, и сопроводила пост архивным черно-белым фото с бабушкой.

Шленчик была бандуристкой популярной черниговской группы "Трио бандуристов", отмечает "1+1". Именно она привила Жижченко любовь к этому музыкальному инструменту.