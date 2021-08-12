  Голкипер "Шахтера" Пятов снялся в короткометражке "Метинвеста"

Видео было обнародовано на YouTube-канале "Робимо українське" 10 августа. Кроме Пятова, в нем снялись снялись фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущий Дмитрий Комаров, кулинар и ресторатор Дмитрий Борисов.
Санина сравнила процесс добычи руды с созданием музыкального хита, Комаров рассказал о "путешествии" руды в плавильную печь, Борисов говорил о выплавке чугуна и стали как о приготовлении борща.
Пятов же рассказал, что общего между производством металла и футболом.
"Задача голкипера – поймать и удержать мяч. Прилететь может с разных цехов поля, то есть сторон. Начать атаку можно по-разному. Можно дать пас откруткой, что позволит положить мяч прямо на ногу партнера. А можно выбить на другую половину поля – до штрафной соперника", – начал Пятов.
Он отметил, что финальный результат футболистов – это победа на международных крупных турнирах.
"А для "Метинвеста" – высококачественный металл и масштабные объекты, которые изготавливают из него по всему миру. Главное – иметь большую цель и постоянно работать ради нее. Вот и я не перестаю мечтать выиграть Лигу чемпионов". А в "Метинвесте" побеждают ежедневно уже на протяжении 15 лет", – резюмировал футболист.
На сайте "Робимо разом" указано, что промышленная группа "Метинвест" работает уже 15 лет. За это время было произведено 142 млн тонн стали. Компания заплатила 164 млрд грн налогов, инвестировала $10 млрд в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работает около 80 тыс. сотрудников, уточняется на сайте.