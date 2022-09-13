Голубая толстовка и подсолнухи. 28-летняя Свитолина показала, как отпраздновала в Монако свой день рождения

Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе Фото: Elina Svitolina / Facebook

Знаменитость указала, что находится в Монако. На одном из снимков Свитолина позирует в кадре с букетом подсолнухов.

"Прощание с самым сложным годом. За Новый (персональный) год", – подписала снимки спортсменка.