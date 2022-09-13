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13 сентября, 2022
 
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Голубая толстовка и подсолнухи. 28-летняя Свитолина показала, как отпраздновала в Монако свой день рождения

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Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе
Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе
Фото: Elina Svitolina / Facebook

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в Facebook серию фото, на которых запечатлена в голубой толстовке с желтым цветком. Спортсменка отметила, что фото были сделаны в ее день рождения – 12 сентября Свитолиной исполнилось 28 лет.

Знаменитость указала, что находится в Монако. На одном из снимков Свитолина позирует в кадре с букетом подсолнухов.

"Прощание с самым сложным годом. За Новый (персональный) год", – подписала снимки спортсменка.

https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial/posts/pfbid0KxyhekXuaJ2un7Q5Yne5hnCfdot9J6V5s19ytMvksSpgxb3QWJs3BBLDY6VhAcPul

Контекст:

Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Спортсменка замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Они поженились летом 2021 года в Швейцарии.

15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями.

В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.

Теги: теннис, Элина Свитолина, Монако
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Голубая толстовка и подсолнухи. 28-летняя Свитолина показала, как отпраздновала в Монако свой день рождения
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