Голубая толстовка и подсолнухи. 28-летняя Свитолина показала, как отпраздновала в Монако свой день рождения

Знаменитость указала, что находится в Монако. На одном из снимков Свитолина позирует в кадре с букетом подсолнухов.
"Прощание с самым сложным годом. За Новый (персональный) год", – подписала снимки спортсменка.
Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Спортсменка замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Они поженились летом 2021 года в Швейцарии.
15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями.
В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.