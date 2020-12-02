Голый Костюшкин устроил танцы в мужской компании. Видео

Российский певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram 2 декабря обнародовал ролик, на котором запечатлен в бане в мужской компании.
Обнаженные герои видео во главе с Костюшкиным танцуют под песню группы "Грибы" "Тает лед".
Во время съемки четверо мужчин прикрывают пах руками, а Костюшкин – веником.
"Рубрика "Видео на бис", – подписал публикацию артист.
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Костюшкин родился в 1971 году в Одессе. Он является основателем музыкальных проектов "Чай вдвоем" и "A-Dessa", занимается сольным творчеством.