Голый Костюшкин устроил танцы в мужской компании. Видео

Российский певец Стас Костюшкин исполнил танец под песню группы "Грибы" в компании четверых голых мужчин. Съемки ролика состоялись в бане.

Российский певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram 2 декабря обнародовал ролик, на котором запечатлен в бане в мужской компании.

Обнаженные герои видео во главе с Костюшкиным танцуют под песню группы "Грибы" "Тает лед".

Во время съемки четверо мужчин прикрывают пах руками, а Костюшкин – веником.

"Рубрика "Видео на бис", – подписал публикацию артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)

Костюшкин родился в 1971 году в Одессе. Он является основателем музыкальных проектов "Чай вдвоем" и "A-Dessa", занимается сольным творчеством.