"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре

Заюшкина: Привезла из дома на концерты домотканый ковер, выступаю на нем Фото: Vivienne Mort / Facebook

"Привезла из дома на концерты домотканый ковер, выступаю на нем. Лодзь подарил гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия. Спасибо за любовь и за ваш вклад в наше общее дело", – подписала она фото и видео.

Концерт в Лодзи – первый в рамках благотворительного концертного тура по Европе в поддержку Украины.