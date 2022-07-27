"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре

"Привезла из дома на концерты домотканый ковер, выступаю на нем. Лодзь подарил гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия. Спасибо за любовь и за ваш вклад в наше общее дело", – подписала она фото и видео.
Концерт в Лодзи – первый в рамках благотворительного концертного тура по Европе в поддержку Украины.
Группа Vivienne Mort была создана в 2007 году. Инициатором создания коллектива стала певица Даниэла Заюшкина.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину коллектив выступает с концертами для украинских защитников.