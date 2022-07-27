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27 июля, 2022
 
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В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс

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Спирс вышла замуж за Асгари 9 июля
Спирс вышла замуж за Асгари 9 июля
Фото: samasghari / Instagram

Фэй Асгари – старшая родная сестра американского тренера иранского происхождения Сэма Асгари, который является мужем американской певицы Бритни Спирс, 26 июля опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на одном из которых запечатлена вместе со своей матерью Фатимой.

"Мать и дочь", – подписала фото Фэй Асгари.

Фото: fayasgharii / Instagram
Фото: fayasgharii / Instagram

Контекст:

Сэм Асгари родился 4 марта 1994 года в Тегеране в многодетной семье. Кроме Фэй, у него есть еще две старшие сестры  Мэдди и Элли. Когда Сэму Асгари исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

В 2016 году Асгари на съемках клипа познакомился со Спирс, а в сентябре 2021 года сделал ей предложение.

9 июля 40-летняя Спирс и 28-летний Асгари поженились.

Издание Harper's Bazaar отмечает, что Асгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Теги: Бритни Спирс, семья, певица, Сэм Асгари
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