В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс

"Мать и дочь", – подписала фото Фэй Асгари.

Контекст:

Сэм Асгари родился 4 марта 1994 года в Тегеране в многодетной семье. Кроме Фэй, у него есть еще две старшие сестры – Мэдди и Элли. Когда Сэму Асгари исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

В 2016 году Асгари на съемках клипа познакомился со Спирс, а в сентябре 2021 года сделал ей предложение.

9 июля 40-летняя Спирс и 28-летний Асгари поженились.

Издание Harper's Bazaar отмечает, что Асгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.