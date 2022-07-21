Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео

Спирс: Я хотела снять новую версию клипа красиво и чтобы звук был новым. Но продюсеры все испортили и пристыдили Фото: ЕРА (архив 2004 года)

По словам певицы, она хотела выпустить ремикс этой песни в течение 14 последних лет, но продюсеры запретили ей это делать.

"Я хотела снять новую версию клипа красиво и чтобы звук был новым. Но продюсеры все испортили и пристыдили. Они заставили меня чувствовать себя ничтожеством", – написала Спирс.

Она также упомянула в публикации родственников, обвинив их в насилии над собой.

"Они заставляли меня чувствовать себя никем. Каждый из них! Как я уже говорила, они забрали мои права. Моя женственность была разрушена", – резюмировала Спирс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)