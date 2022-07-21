Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2022
 
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Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео

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Спирс: Я хотела снять новую версию клипа красиво и чтобы звук был новым. Но продюсеры все испортили и пристыдили
Спирс: Я хотела снять новую версию клипа красиво и чтобы звук был новым. Но продюсеры все испортили и пристыдили
Фото: ЕРА (архив 2004 года)

Американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram видео, которое сняла во время исполнения своего хита Baby One More Time.

По словам певицы, она хотела выпустить ремикс этой песни в течение 14 последних лет, но продюсеры запретили ей это делать. 

"Я хотела снять новую версию клипа красиво и чтобы звук был новым. Но продюсеры все испортили и пристыдили. Они заставили меня чувствовать себя ничтожеством",  написала Спирс.

Она также упомянула в публикации родственников, обвинив их в насилии над собой.

"Они заставляли меня чувствовать себя никем. Каждый из них! Как я уже говорила, они забрали мои права. Моя женственность была разрушена", – резюмировала Спирс.

Контекст:

Baby One More Time – песня из одноименного дебютного альбома певицы, релиз которого состоялся осенью 1998 года.

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

Теги: Бритни Спирс, певица
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