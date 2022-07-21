Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео

По словам певицы, она хотела выпустить ремикс этой песни в течение 14 последних лет, но продюсеры запретили ей это делать.
"Я хотела снять новую версию клипа красиво и чтобы звук был новым. Но продюсеры все испортили и пристыдили. Они заставили меня чувствовать себя ничтожеством", – написала Спирс.
Она также упомянула в публикации родственников, обвинив их в насилии над собой.
"Они заставляли меня чувствовать себя никем. Каждый из них! Как я уже говорила, они забрали мои права. Моя женственность была разрушена", – резюмировала Спирс.
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Baby One More Time – песня из одноименного дебютного альбома певицы, релиз которого состоялся осенью 1998 года.
Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.
В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).
1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.
С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.